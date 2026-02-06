黃竹坑滶晨系列26伙高層戶加價　漲幅最高約6.4%、下周一生效

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸「滶晨」系列，昨（5日）更新價單，涉及共26伙，加幅最高約6.4%，將於下周一（9日）生效。



是次加價單位涉及共26伙高層單位，當中包括24伙兩房及2伙一房，實用面積由418平方呎至591平方呎。經加價後，單位定價由1,405萬元至2073.7萬元，呎價由32,703元至36,298元，加幅最高約6.4%，將於下周一生效。扣除最高優惠後，該批單位的最新折實價為1,159.1萬至 1,710.8萬元，折實呎價由26,978元至30,309元。

部分單位三度加價 累漲約22%

當中部分單位三度加價，包括第1B座38樓A單位，實用面積486平方呎，採兩房間隔。單位定價由對上一次的1,654萬元升至1,759.8萬元，上調105.8萬元或約6.4%。再對比單位最初定價的1,442.9萬元，單位累加316.9萬元或約22%。

黃竹坑站滶晨。（資料圖片）

即日沽2伙兩房戶、套現逾3,000萬

此外，滶晨II昨日售出2伙兩房戶，包括第2座40樓B單位，屬兩房雙套設計，實用面積496平方呎，售價1,377.7萬元，呎價27,776元。而另一伙為第2座41樓C單位，屬兩房連書房設計，實用面積591平方呎，售價1,645萬元，呎價27,834元。

面向深水灣三房大戶僅餘最後2伙待售

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，因市況向好，預期在低息環境下，市場尋求資金出路，港島南港鐵站豪宅需求殷切。當中滶晨II面向深水灣三房大戶僅餘最後2伙待售，市場反應非常熱烈。而滶晨系列開售至今，合共售757伙，佔全數單位近92%，共套現逾131億元。當中不乏名人及本地富豪家族大手入市。