無懼事故單位同層！買家605萬平執新港城三房　低估價逾兩成

二手樓市轉旺，不少買家出動入市令盤源減少，連帶事故單位同層亦獲承接。馬鞍山新港城有事故單位同層三房單位以605萬元沽出，呎價11,657元，低估價逾兩成。原業主持貨約19年，單位升值逾1.3倍。



世紀21分行區域經理趙詠欣表示，是次成交為馬鞍山新港城F座高層05室，實用面積519平方呎，屬三房間隔，座向東南望開揚山景。據知，單位最初以640萬元叫價放盤，4個月後主減價35萬元或5.5%，獲新買家以605萬元承接，呎價11,657元。代理透露，由於單位屬事故單位同層，故以略低於市價5%成交。

馬鞍山新港城。

低估價逾兩成

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為730萬元，而中銀估價則為777萬元。即最新成交價較估價低17%至22%。

據了解，原業主於2007年12月以260萬元買入，持貨至今19年，是次轉手帳面獲利345萬元，單位期內大幅升值逾1.3倍。