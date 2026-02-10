何文田傲玟特色戶逾1.2億沽　呎價3.4萬創新高

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有、現已被接管的何文田新盤傲玟，2月份錄得5宗成交，其中包括1伙特色單位，成交價超過1.2億元，呎價高達3.4萬元，創項目新高。



上述單位為2座28及29樓B室，屬露天泳池特色戶，實用面積3,549平方呎，連824平方呎平台，以及1,003平方呎天台，屬四房四套複式戶間隔。連一個車位成交價約1.207億元，成交呎價達3.4萬元，刷新項目紀錄。

傲玟2月成交單位實用面積848至3,549平方呎，戶型包括兩房至四房，成交價約1,539萬元至約1.207億元，成交呎價1.76萬至3.4萬元。

傲玟至今售出242伙，佔可售單位過60%，套現金額逾72億元，平均呎價約2.32萬元；自2023年9月中重新推出市場起，累積套現近65億元，平均呎價約22,670元。