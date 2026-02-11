專才心儀將軍澳樓　948萬連租約購都會駅三房　待完約後搬入自住

專才陸續來港，推動入市氣氛。將軍澳都會駅一伙三房套單位，最新以948萬元連租約售予一名專才客，呎價約14,562元。而原業主持貨約15年，帳賺428萬元或約82.3%離場。



香港置業營業經理曾梅芳表示，上述成交單位為都會駅10座中層E室，實用面積約651平方呎，屬三房套間隔，向西北望街景及遠山景。

據悉，單位最初以950萬元放盤，吸引一名專才客洽詢。雙方經議價以948萬元連租約成交，呎價約14,562元。該專才客計劃於租約期滿後收回自住。

成交單位為都會駅10座中層E室，實用面積約651平方呎，屬三房套間隔。（資料圖片）

屬估價範圍內成交

參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為970萬元，而中銀估價為924萬元，即該單位於估價範圍內成交。

上手持貨約15年 帳賺逾四球走

資料顯示，原業主於2011年7月以約520萬元購入上述單位，持貨約15年，是次轉手帳面賺428萬元離場，樓價期內升值約82.3%。