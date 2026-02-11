淺水灣麗景花園屋仔1.41億沽　平鄭中基舊居近半　上手勁賺一億！

近期樓市回升，豪宅市場再錄大刁。淺水灣麗景花園一伙雙號獨立屋，最新以1.41億元售出，較鄭中基一家8年前沽同屋苑洋房的價錢低約45.8%，呎價約4.4萬元。而原業主持貨長達26年，帳面勁賺逾1億元，樓價升幅高達2.5倍。



資料顯示，涉及物業為淺水灣麗景花園雙號屋，實用面積3,183平方呎，連約2,987平方呎花園。該洋房於本月初以1.41億元售出，呎價約44,298元。新買家以普通話拼音姓名作登記，料具內地背景。

上手持貨約26年 帳賺逾一億

至於，原業主早於2000年斥4,010萬元購入單位，當時呎價約12,598元，長期持貨約26年沽出，帳面大幅獲利逾1億元，樓價升值約2.5倍。

涉及物業為淺水灣麗景花園雙號屋，實用面積3,183平方呎，連約2,987平方呎花園。（網上相片）

鄭中基一家曾居住同屋苑 2018年以2.6億沽出

據悉，該屋苑於1982年入伙，不乏知名藝人居住。本港知名男歌手鄭中基與太太余思敏，曾一度居於由父親鄭東漢所持有的淺水灣麗景花園洋房，實用面積同樣為3,183平方呎。其後他們遷至大潭豪宅陽明山莊居住，並於2018年以約2.6億元售出麗景花園洋房，呎價81,684元，成交價及呎價均創屋苑新高。換言之，上址的最新成交價較鄭中基一家8年前沽貨的價錢低約45.8%。