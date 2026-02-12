中原CEO黃偉雄撐舖市！1230萬購跑馬地景光街地舖　擬作長線投資

零售街舖錄得地產界人士入市。中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄，最新斥1,230萬元承接跑馬地景光街一個地下舖位，呎價約13,667元。他表示，將購入作長線投資。而原業主持貨23年，舖價升值逾九成。



市場消息指，涉及舖位為跑馬地景光街26號地下舖，建築面積約900平方呎，新近以1,230萬元沽出，呎價約13,667元。該舖現由髮型屋租用，每月租金約4.5萬元，回報約4.4厘。

買家為中原CEO黃偉雄 擬作長線投資

據悉，新買家為中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄。他接受傳媒查詢時表示，對跑馬地一帶甚為熟悉，現首度購入該區舖位作長線投資。

原業主為大鴻輝集團

而原業主為大鴻輝集團，於2003年初斥640萬元購入，斥貨23年至今沽出，帳賺590萬元或約92.2%。

早年多次沽出住宅物業 轉買舖位

事實上，黃偉雄早年多次沽出住宅物業，轉買民生區舖位。譬如於2022年中賣出西灣河逸濤灣一伙三房戶，套現2,280萬元。當時他向《香港01》表示，賣樓之舉是打算換貨，套現轉買入民生區舖位，以屯馬線沿線地區如土瓜灣為目標；並認為舖位收租屬「穩陣嘅投資」，較住宅租務更容易管理。