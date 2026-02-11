永泰、資本策略中環Central Crossing順利平頂　料2026年中旬落成

永泰地產（0369）夥資本策略（0497）今日（11日）宣佈位於中環威靈頓街合資項目Central Crossing，已順利完成結構平頂工程，預計於2026年中旬落成。



料2026年中旬落成

Central Crossing項目面積約43.3萬平方呎，集寫字樓、酒店、零售購物及綠化公共休憩空間於一身，同時亦兼顧歷史建築保育元素，預計於2026年中旬落成。

辦公大樓高28層 另設7000呎垂直綠化

當中辦公大樓高28層，標準樓層面積約10,600平方呎，配置靈活並提供彈性的辦公環境，讓租戶按不同營運需要與未來擴展計劃自主規劃與定義空間。另設有約15,000平方呎的公共空間，其中包括7,000平方呎的垂直綠化、超過20種植物以及人造瀑布，同時設置一條15米寬的通風行人長廊，貫通相鄰街區。

酒店預計2027年開業、提供125間客房和套房

至於，香港中環安達仕酒店亦預計於2027年開業，提供125間客房和套房，包括可兼作私人活動空間的高級房型。項目亦將首度引入Andaz Village打造零售匯點。

永泰地產有限公司副主席兼行政總裁鄭維新表示，項目坐落中環核心，貼近社區脈動並承傳場地歷史，打造為全新的工作與生活據點，同時位於金融樞紐、半山住宅、娛樂熱點與保育古蹟的交匯處。

資本策略地產有限公司主席兼執行董事鍾楚義表示，順利平頂完工標誌著與永泰地產的共同願景正逐步實現，正致力打造一座兼具本土社區特色與國際頂尖標準地標。