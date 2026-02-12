納米樓翻身！佳悅199呎開放式戶343萬沽　持貨不足兩年賺12%

市況持續升溫，市區納米樓錄獲利成交。入伙逾兩年的深水埗佳悅，一伙199呎開放式納米單位最新以343萬元沽出，較去年中屋苑一伙同類型單位賣平約7.3%，呎價約17,236元。不過原業主持貨不足兩年，帳賺37.2萬元或約12%走。



中原地產西高級區域經理許永生表示，上述成交單位為佳悅高層A室，實用面積199平方呎，採開放式間隔，單位座向東南方，望開揚都市景。據悉，該單位原以350萬元放售，其後降價7萬元或2%，以343萬元沽出，呎價約17,236元。

↓↓佳悅高層A室↓↓

較去年中屋苑同類單位賣平約7.3%

參考該屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位同為高層A室，面積間隔相同，於去年6月份以370萬元成交，呎價約18,593元。換言之，上址最新成交價較同類單位賣平27萬元或約7.3%。

上手持貨不足兩年 單位升值約12%

值得留意，佳悅於2023年11月入伙，樓齡僅2年，首批折實平均呎價為19,493元。發展商於2024年3月，將部分貨尾單位劈價近三成，折實呎價由13,849元至16,233元，成功吸引大批包括原業主在内的買家入市。

資料顯示，原業主於2024年4月以305.8萬元一手購入上址，持貨不足兩年，現轉手帳面獲利37.2萬元，單位期內升值約12%。