撻訂重災區「見紅」　柏瓏兩房618萬沽慘蝕兩球　投資客追價入市

樓市持續回暖，買家加快入市步伐。元朗錦上路站柏瓏I一伙兩房戶，放盤僅24小時即獲投資客追價23萬元，以618萬元極速買入，呎價約13,348元。原業主於2022年5月樓價較高峰期內一手買入單位，持貨約4年帳蝕近兩球離場，樓價貶值約24%。



美聯物業助理區域經理張國成表示，上述成交單位為柏瓏I 2座低層B5室，實用面積約463平方呎，屬兩房間隔。單位原叫價595萬元，放盤僅一天即獲投資客垂青，臨場追價23萬元，終以618萬元成交，呎價約13,348元。

成交單位為柏瓏I 2座低層B5室，實用面積約463平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

上手持貨約4年 帳蝕近兩球走

至於，原業主於2022年5月以約813.12萬元一手購入上述物業，持貨約4年至今轉手，帳面蝕讓約195.12萬元或約24%。

柏瓏估價不足爆撻訂潮 二手成交均見紅

資料顯示，柏瓏在2022年5月樓價較高時推出，隨著近年樓價下滑，項目交樓時出現估價不足的問題，部分買家需額外抬錢逾百萬上會，導致該項目出現「撻訂潮」。二手市場方面亦不容樂觀，據中原網站顯示，項目至今另錄得最少3伙二手成交，全數需蝕讓離場，計入上述成交，蝕幅介乎12%至24%。