葵涌街坊驚遲買會貴、趕過年前入市　625萬買恒景花園三房平台戶

二手市場轉旺，有用家因認為新春後樓價反彈向上，擔心遲買會貴，決定趕在農曆新年前擲625萬元買葵涌恒景花園三房間隔連平台戶，呎價1.2萬元。上手業主持貨14年轉手帳面升值77%。



恒景花園連平台625萬沽

美聯物業分行營業經理陳偉健表示，是次成交為葵涌恒景花園低層E室，實用面積約511平方呎，屬三房間隔連平台戶。單位早前以650萬元放盤，終累減25萬元後，以625萬元沽出，呎價12,231元。

↓↓葵涌恒景花園低層E室↓↓

認為新春後樓價反彈 恐遲買會貴

至於，新買家為區內用家，早前出動在多區睇樓，雖曾睇中心水單位惟議價不成。最終因為資金有限關係，加上鄰近家人方便聯繫，決定選擇自己熟悉的葵涌區。另又認為新春後樓價有機會反彈向上，恐遲買會貴。最終在多番議價購入上述恒景花園特色戶。

據知，原業主於2012年3月以353萬元買入，持貨至今14年，是次轉手帳面獲利272萬元，單位期內升值77%。