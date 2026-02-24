內房同創觀塘偉業街158號商廈　八年蝕3億　料由業主相熟朋友承接

由內房同創集團持有的觀塘偉業街158號全幢寫字樓KT One，落實以約1.5億元沽出，平均呎價3,317元。同創集團於2017年購入上址完成活化，投資額約4.5億元，反映成交價較8年前投資額低67%或3億元。



據最新代理消息，上述全幢寫字樓的新買家為業主同創集團的相熟朋友，料為內地客，是次交易最終透過直接交易形式（DIRECT DEAL）進行，不經任何中間人、代理中介。



上述觀塘偉業街158號KT One 樓高10層（連天台），總批則建築面積約45,218平方呎，外牆採用現代玻璃幕牆設計，底層設有11米高的大堂。

資料顯示，上述全幢寫字樓在2025年12月初簽下臨時買賣協定，作價1.5億元，其後再於2026年2月初簽下正式買賣合約。而新買家為GUANGJUDE BUSINESS SERVICECO., LIMITED，惟未知實際背景。

業主相熟朋友承接 料為DIRECT DEAL

不過有代理消息透露，新買家為業主同創集團的相熟朋友，料為內地客。又指是次以直接交易形式（DIRECT DEAL、俗稱DD）進行交易。翻查資料，該廈在2025年7月份公開招標推出，當時物業市場估值逾2億元，每呎約4,423元。

2017年購入並完成活化、投資額約4.5億

內房同創集團於2017年以約3.8億元購入上址完成活化，總投資額約4.5億元。現時除一層正處於交吉狀態外，其他樓層已全部出租，整幢大廈的出租率約九成，租務狀況穩定。