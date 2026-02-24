內地客9000萬沽大坑上林頂層天池屋　十二年蝕3700萬、貶值29%

二手樓市回暖，不過港島區豪宅依然要大幅蝕讓。大坑上林一個四房連天台及私家泳池的特色天池屋，新近以9,000萬元沽出，原業主為內地客，持貨12年帳面蝕近3,700萬元，貶值幅度高達29%。



成交單位為大坑上林1座頂層戶，實用面積2,716平方呎，採四房間隔，設有天台1,929平方呎以及私家泳池，早前連雙車位以1.06億元放售，本月初以9,000萬元沽出，成交呎價約33,137元。

2014年買入價1.27億

據了解，原業主為內地客，早於2014年2月份以約1.27億元一手購入上址，是次沽貨帳面蝕讓3,667.7萬元，貶值29%。

連使費計實蝕金額4300萬

若連同2014年2月買入時的稅款約538萬元，以及賣出時的佣金支出90萬元，料實蝕金額高達約4,300萬元。