何文田複式連車位7800萬沽、勁蝕千萬　業主曾投「日本一」成佳話

豪宅市場有名人沽貨個案。已故板前壽司創辦人鄭威濤妻子，以7,800萬元沽半山壹號複式戶連3個車位，持貨約15年轉手帳面蝕讓約1,015萬元或貶值11.5%離場。



半山壹號複式連3個車位7800萬沽

市場消息指，是次成交為何文田半山壹號半山徑9號頂層複式單位，實用面積2,647平方呎，屬四房間隔，連約637平方呎天台及泳池，在上月中以7,800萬元連3個車位沽出，呎價約29,467元。

何文田半山壹號。

15年帳面貶值1015萬

據悉，原業主以公司名「利威控股集團有限公司」在2011年以8,500萬元購入，翌年買入3個車位合共315萬元，即兩年間合共斥資8,815萬元上述物業。

至於公司股東為已故板前壽司創辦人鄭威濤（CHENG, WAI TAO），及其妻子林盈盈（LAM, YING YING），至於董事目前僅餘下林盈盈一人。換言之持貨至今約15年，是次轉手帳面蝕讓約1,015萬元，單位期內貶值11.5%離場。

曾連續四年投得「日本一」藍鰭吞拿魚

翻查資料，鄭威濤曾在2008年以43萬元在日本築地市場投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為首位投得「日本一」的外國人，及後在2009年至2011年分別以84萬元、136萬元，以及308萬元投得「日本一」藍鰭吞拿魚。而旗下壽司品牌「板長壽司」亦曾為於電視劇集《魚躍在花見》贊助食物及擔任顧問。