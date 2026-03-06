上水雙魚河洋房勁劈價！銀主四年劈3600萬 中港商人2850萬執平貨
撰文：黃祐樺
二手市場轉旺，銀主加快沽貨。上水雙魚河St Andrews Place單號屋銀主盤，以2,850萬元沽出，銀主曾在2022年以6,500萬元放盤，惟無人問津亦要面對現實，終四年累劈逾3600萬元沽貨。該洋房至今約15年，是次轉手帳面貶值2,350萬元或45%。
四年累劈價3650萬
美聯物業分行高級分區營業經理廖煜榮表示，是次成交為上水雙魚河St Andrews Place單號屋，實用面積約3,344平方呎，屬銀主盤。該洋房由銀主在2022年6,500萬元叫價放盤，惟一路未曾成功賣出。
最終單位歷時約4年，累減價3,650萬元，終以2,850萬元沽出，呎價約8,523元。至於，買家為外區換樓客，屬中港商人，睇好未來北部都會區發展，較議價後承接作自住之用。
單位15年帳面貶值2350萬元
據悉，單位原業主在2011年以5,200萬元買入，及後淪為銀主盤，洋房至今約15年，是次轉手帳面貶值2,350萬元或45%。
