華懋尖沙咀瑜意暫收逾2000票　將提價5%加推　全數單位送全屋傢俬

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDO HOUSE）計劃日內公布銷售安排，並將於本周進行首輪推售，另部署將提價約5％加推新單位。發展商另透露，項目全數單位均可獲贈「傢倍瑜意傢俬套裝」優惠附送全屋傢俬，款式與材質可按買家個人喜好配搭，相關傢具總值1,700萬元。



華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目已公佈首兩張價單合共118伙，佔全盤70％；因此項目部署日內加推單位，不排除盡推餘下伙數，透露屆時將提價約5%。另外，項目計劃日內公布銷售安排，並將於本周進行首輪推售。

暫收逾2000票 逾三成為大手客

她續指，項目自開放示範單位予公眾參觀後，暫錄得逾2,000個意向登記，超額認購近16倍。入票人士中逾3成為大手客，有意買入兩伙或以上。地區分佈上，則逾6成為九龍站及尖沙咀區內客，亦不乏來自港島南區及半山的投資者。

附送全屋傢俬 所有單位總值1700萬

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，為配合買家需要，項目所有單位均可獲贈「傢倍瑜意傢俬套裝」優惠附送全屋傢俬。買方在簽署臨時買賣合約購買單位時可以選擇換領指明傢俬，以全盤164伙計算，相關傢具總值1,700萬元。

陳慕蘭表示，項目所有單位均可獲贈「傢倍瑜意傢俬套裝」優惠附送全屋傢俬。（李煥好攝）

華懋集團銷售經理吳錫麟表示，是次所贈送的傢俬配色以木材、皮革與布料等材質為主，搭配米色、灰白與淺木色等色系。項目展銷廳現設置傢俬套裝展示區，展示款式與材質，讓買家按個人喜好自由配搭。

↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓