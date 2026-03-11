牙齒當金使！愉景新城三房吸5組客參觀 業主守信用869萬賣畀街坊
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場轉旺，荃灣愉景新城有三房單位開放睇樓後，即獲5組準買家參觀，並接獲數個出價，原業主因早已知其中一名準買家會「帶票睇樓」及落訂，故本着「唔差一萬幾千、信用行先」心態，未有接受其他出價，單位最終以868.8萬元沽出單位。
美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城12座中層F室，實用面積650平方呎，屬三房間隔。據悉，業主由於工作較忙，單位放盤約3星期亦未有開放睇樓，直至近日開放後，即獲5組準買家參觀，單位最終以868.8萬元沽出，呎價13,366元。
至於，新買家為同區換樓客，因鍾情認為單位樓盤及座向「啱心水」，早在等睇樓的時間已向代理及業主表明會「帶票睇樓」，惟在洽談細節時，原業主獲另外兩組買家同時出價。
業主守信用 同價賣俾街坊
由於大家出價相若，原業主由於早前已知悉，新買家睇樓前表明會帶票及即時落訂，故本着「唔差一萬幾千、信用行先」心態與新買家簽約成交。
據悉，原業主於2010年8月以408萬元買入，持貨至今約16年，是次轉手帳面獲利460.8萬元，樓價期內升值1.13倍。
中環「迷你商廈」全層728萬沽 較高位冧價48% 地舖有星級租客將軍澳海茵莊園「西餅客」467萬蝕沽一房 不足兩年輸近一球樓價升都無用！馬鞍山納米開放式335萬蝕 上手10年帳輸5%離場升值三成！西沙SIERRA SEA再錄短炒 業主揸唔夠一年「爽袋」兩球