牙齒當金使！愉景新城三房吸5組客參觀　業主守信用869萬賣畀街坊

二手市場轉旺，荃灣愉景新城有三房單位開放睇樓後，即獲5組準買家參觀，並接獲數個出價，原業主因早已知其中一名準買家會「帶票睇樓」及落訂，故本着「唔差一萬幾千、信用行先」心態，未有接受其他出價，單位最終以868.8萬元沽出單位。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣愉景新城12座中層F室，實用面積650平方呎，屬三房間隔。據悉，業主由於工作較忙，單位放盤約3星期亦未有開放睇樓，直至近日開放後，即獲5組準買家參觀，單位最終以868.8萬元沽出，呎價13,366元。

至於，新買家為同區換樓客，因鍾情認為單位樓盤及座向「啱心水」，早在等睇樓的時間已向代理及業主表明會「帶票睇樓」，惟在洽談細節時，原業主獲另外兩組買家同時出價。

荃灣愉景新城。

業主守信用 同價賣俾街坊

由於大家出價相若，原業主由於早前已知悉，新買家睇樓前表明會帶票及即時落訂，故本着「唔差一萬幾千、信用行先」心態與新買家簽約成交。

據悉，原業主於2010年8月以408萬元買入，持貨至今約16年，是次轉手帳面獲利460.8萬元，樓價期內升值1.13倍。