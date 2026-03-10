樓價升都無用！馬鞍山納米開放式335萬蝕　上手10年帳輸5%離場

二手市場轉旺，惟納米盤仍然要蝕讓離場。當中馬鞍山薈晴一伙227平方呎開放式單位，即使高估價最多5.7%，仍然要以335萬元蝕沽，原業主10年帳面輸5%離場。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為馬鞍山薈晴2座中層B2室，實用面積227平方呎，屬開放式間隔，新近以345萬元叫價放盤，議價後累減10萬元後，終以335萬元沽出，呎價14,758元。

高估價最多5.7% 上手仍輸5%

至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，位置方便，即決定入市單位自用。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為322萬元，而中銀估價則為317萬元。即最新成交價較估價高最多4至5.7%。

據悉，原業主於2016年以351萬元購入單位，持貨至今10年，是次轉手帳面蝕讓約16萬元，單位期內貶值約4.6%。