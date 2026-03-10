華懋瑜意「晒冷」周六首輪價單賣160伙　均價22323元　再招標4伙

華懋集團尖沙咀住宅項目「瑜意」（ZENDOHOUSE）加推第3張價單，提供42伙，折實平均呎價23,650元，較首張及第2張價單分別高出12%及5.5%。樓盤同時公布銷售安排，將於本周六進行首輪銷售，共涉160伙，折實平均呎價22,323元。另有4伙於周日以招標形式推售。意味全盤164伙將於周末兩天全數推出。



暫錄2500票 新加推3號價單涉42伙

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，瑜意自開放意向登記以來，截至今日下午3時已錄得逾2,500個意向登記，以首兩張價單118伙計，超額認購約20倍。收票反應踴躍，樓盤隨即公布第3號價單，加推42伙，當中包括31伙1房（約74%）、9伙1房連儲物室（約21%），以及2伙2房單位（約5%）。連同早前兩張價單，累計推出160伙，佔全盤單位總數約98%。

大手客AS組別買家最少購入7伙單位

封海倫續指，項目同步公佈銷售安排，將於本週四(3月12日)晚上截票，並於本週六（3月14日）以價單形式發售合共160伙。今次首輪銷售安排設有大手客組別(AS、A1及A2組)及購買1至2伙之買家組別(B組)。其中AS組別的客人須最少購入7伙單位，而A1及A2組則須最少購入2伙或以上的指定單位。同時預留50伙單位予B組客人選購。

首輪發售160伙、折實平均呎價22323元

是次發售之單位，以價單定價計市值逾13.3億；若以最高折扣17%計算，三張價單所有單位的折實平均呎價為22,323元。

↓↓16樓B室一房無改動示位↓↓

↓↓16樓B單位一房經改動示位↓↓

↓↓「傢倍瑜意傢俬套裝」展示區↓↓