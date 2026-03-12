薄扶林道138號洋房2.5億沽、呎價逾4萬　財金界名人入市

港島豪宅市場錄得大額成交個案。由菱電發展、位於港島薄扶林道138號的1號洋房，上月以2.5億元沽出。至於新買家料為華興資本創始人包凡的妻子、華興資本控股（1911）主席兼執行董事許彥清。



上述薄扶林道138號1號洋房，屬屋苑面積最大一幢洋房，實用面積6,088平方呎，採套房連書房間隔，設有花園1,514平方呎、平台1,121平方呎及天台490平方呎，上月連車位以2.5億元沽出、成交呎價41,064元，買家成交期45天。

新買家公司由華興資本主席許彥清持有

至於新買家為PERFECT NOVA DEVELOPMENT LIMITED。資料顯示，新買家公司為一家英屬處女群島註冊成立的有限公司，其最終實益擁有人為Hui Yin Ching，其英文名字與華興資本創始人包凡的妻子、華興資本控股（1911）主席兼執行董事許彥清的英文名字相同，料為同一人。

2014年11月18日，北京，參加2014鳳凰財經年會的包凡（華興資本主席兼CEO）。（視覺中國）

創始人包凡曾配合中國有關部門調查 2025年結束

資料顯示，包凡為華興資本創始人，曾任職於摩根士丹利、瑞士信貸。2000年出任亞信首席戰略官。其後於2005年創辦華興資本，成為成為中國頂級金融機構之一，曾為京東、奇虎360、愛奇藝等融資。

而在2015年，他入選美國《彭博市場》雜誌（Bloomberg Markets）全球50大最具影響力人物。2018年，華興資本控股在香港交易所上市。2023年2月，華興資本在港交所發布公告稱無法與包凡取得聯繫。公司後來證實，包凡在配合中國有關部門的調查。2025年中旬，對包凡的相關調查已結束。

菱電發展、位於港島薄扶林道138號。

菱電發展的港島薄扶林道138號，由3幢洋房組成，各連平台、花園以及天台。據樓書資料顯示，項目由三幢洋房組成，實用面積由6,071至6,088平方呎，同屬五房間隔，各連1,121平方呎平台、1,514至1,607平方呎花園，以及490平方呎天台。

2015年以6737萬完成補地價

據資料顯示，項目地盤原為兩幢相連大廈，樓高4層，提供約8個分層單位，佔地約2.04萬平方呎。菱電於2015年以6,737萬元完成契約修訂補地價，以總樓面約1.84萬平方呎計，每平方呎地價約3,669元。

薄扶林道138號涉及三幢洋房。