內地建築公司董事長接貨！7800萬買何文田複式　鄭威濤妻勁蝕千萬

已故板前壽司創辦人鄭威濤妻子，早前以7,800萬元沽半山壹號複式戶連3個車位，持貨約15年帳面蝕讓約逾千萬離場。新買家曝光，屬一家建築鋁材公司董事長及其妻子。



新買家為廣東建築鋁材公司董事長及其妻

據資料指，新買家以公司名「啟盛豐有限公司」名義入市，其股東及董事分別為潘偉津（PAN,WEIJIN）及冼影梅（XIAN,YINGMEI），其英文名為為普通話拼音，亦與廣東偉業集團董事長及其妻子同名，料為同一人。

至於，廣東偉業集團屬建築鋁材公司，覆蓋建築帷幕牆、高端系統門窗、鋁家具等建築型材，節能光伏，汽車、高鐵輕量化升級，電子、電器設備，醫療等工業型材等多元化鋁產業。

廣東偉業集團屬建築鋁材公司。（公司網站截圖）

半山壹號複式連3車位7800萬沽 15年帳面貶值1015萬

是次成交單位，屬何文田半山壹號半山徑9號頂層複式單位，實用面積2,647平方呎，屬四房間隔，連約637平方呎天台及泳池，在上月中以7,800萬元連3個車位沽出，呎價約29,467元。

據悉，原業主以公司名「利威控股集團有限公司」在2011年以8,500萬元購入，翌年買入3個車位合共315萬元，即兩年間合共斥資8,815萬元上述物業。

已故板前壽司創辦人鄭威濤。

股東屬已故板前壽司創辦人鄭威濤及其妻

至於公司股東為已故板前壽司創辦人鄭威濤（CHENG, WAI TAO），及其妻子林盈盈（LAM, YING YING），至於董事目前僅餘下林盈盈一人。換言之持貨至今約15年，是次轉手帳面蝕讓約1,015萬元，單位期內貶值11.5%離場。

何文田半山壹號。

曾連續四年投得「日本一」藍鰭吞拿魚

翻查資料，鄭威濤曾在2008年以43萬元在日本築地市場投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為首位投得「日本一」的外國人，及後在2009年至2011年分別以84萬元、136萬元，以及308萬元投得「日本一」藍鰭吞拿魚。而旗下壽司品牌「板長壽司」亦曾為於電視劇集《魚躍在花見》贊助食物及擔任顧問。