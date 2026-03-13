永泰粉錦公路「雲向」截收逾3000票、超額逾14倍　明日首賣200伙

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，將於明日（14日）首輪發售200伙。項目今日（13日）截收逾3,000個認購登記， 以首輪發售200伙計，超額認購逾14倍。



周六首輪發售200伙 入場費368.3萬起

首輪發售200伙，單位實用面積286至445平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，折實368.3萬至774.8萬元，呎價約12,687至17,413元。入場單位屬3樓C8室，實用面積286平方呎，扣除最多20%折扣後，折實售價368.3萬元，呎價12,875元。

翻查資料，雲向首張價單提供154伙，整批折實平均呎價13,974元，其後再加推2號價單共78伙，折實平均呎價15,997元，較上周首張價單高出約14%。

鄰近高爾夫．御苑2017年推首批118伙 折實均價15898元

若參考鄰近由恒地（0012）發展的粉嶺高爾夫．御苑在2017年2月推出首批提供118伙，戶型涵蓋一房至四房，入場價由約598.6萬元起，折實平均呎價為15,898元。

永泰地產2021年26.2億投地、樓面地價每呎9,208元

資料顯示，上述地皮位處粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。永泰地產於2021年6月以26.168億元投得地皮，每呎樓面地價為9,208元。

↓↓雲向28樓C6室示範單位↓↓

↓↓雲向28樓B7室示範單位↓↓