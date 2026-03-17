會地DEEP WATER SOUTH第6B期四房8644萬沽　呎價逾5萬雙破頂

撰文：李煥好
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會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站DEEP WATER SOUTH第6B期，昨日（16日）錄連環招標兩伙成交，套現逾1.21億元。當中成交價最高屬一伙四房雙套單位，成交價8,644萬元，呎價50,964元，創項目雙最高記錄。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次招標售出之大宅以第1座（1A）36樓A室最受矚目。單位屬四房兩套連工作間連洗手間開則，實用面積1,696平方呎，成交價約8,643.5萬元，成交呎價達50,964元，刷新項目最高記錄。單位處於高層，外望深水灣及壽臣山景色，並設私人升降機大堂及子母門。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）。

累計標售11伙　套現5.39億

另一標售成交單位為第1座（1B）15樓A室，屬三房一套連工作間或儲物室及洗手間間隔，實用面積918平方呎，成交價達3,479萬元，成交呎價37,898元。DEEP WATER SOUTH開售至今，累計招標售出11伙大宅，累計套現5.39億元。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH。（蔡偉南攝）
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