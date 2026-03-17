九龍城南首現樓曝光！雙會所設計　天際健身室180度望九龍天際線

已展開現樓銷售的恒地（0012）旗下九龍城南首（EIGHT SOUTHPARK），今日（17日）開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。項目採雙會所設計，其中位於頂層及天台的天際會所「天際薈」，設有可以180度欣賞九龍天際線的天際健身室。發展商表示，南首管理費為每呎5.2元。



南首管理費為每呎5.2元

發展商今日開放3伙現樓無改動示範單位予傳媒參觀，分別為2伙兩房及1伙一房戶。當中包括26 樓A1室，實用面積349平方呎 ，屬於兩房間隔 。單位層與層之間高度約3.5米，天花設訂製儲物櫃，增加收納位置。客飯廳以長形佈局，間隔方正實用，連露台及工作平台，外望城市景。

↓↓南首26樓A1室↓↓

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睡房均設特大玻璃 廚房配品牌家電

兩間睡房間隔方正實用，設特大玻璃，可引入自然光線，提高室內採光度及空間感。廚房採開放式設計，配備品牌電器。單位浴室採用德國等品牌衛浴配備，浴室天花設日本品牌浴室寶，並裝設鏡面多用途儲物櫃。

設智能家居系統

單位亦引入智能家居系統 ，可控制燈光及部分家電，並可透過手機 App預訂會所設施及開啟信箱。另外，大門採用智能門鎖。

↓↓南首住客會所↓↓

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雙會所設計 連園林逾1.3萬呎

項目採雙會所設計，由庭園會所「 南首庭園」及天際會所「天際薈」組成，分別位於2樓及28樓，合供提供逾1.3萬平方呎會所連園林 「Club Southpark」，當中提供16項設施，包括健身室、派對房、園林燒烤及宴會廳等。發展商表示，南首管理費為每呎5.2元。

天際健身室180度望九龍天際線

其中位於頂層及天台的天際會所「天際薈」，設有可以180度欣賞九龍天際線的天際健身室。

至於位於2樓的「南首庭園」園林設計富歐洲色彩，連接3大派對空間，更設有園林燒烤場地。

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全盤提供313伙

南首屬單幢式住宅，樓高27層，提供313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。

↓↓南首26樓B1室↓↓

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↓↓南首26樓A8室↓↓