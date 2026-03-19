霍英東家族成員出遺產貨！1950萬沽東半山栢園三房　帳賺近四成走

樓市氣氛陸續改善，有名人趁機沽貨套現。由霍英東家族成員持有的東半山栢園單位。新近以1,950萬元沽出，呎價約16,796元。該家族相關成員持貨約18年，帳賺550萬元或約39%。



上述成交單位為東半山大坑徑栢園低層A室，實用面積1,161平方呎，屬三房間隔。該單位於本月初以1,950萬元易手，呎價約16,796元。

資料顯示，原業主為已故全國政協副主席霍英東之二太太馮堅妮，早於2008年以約1,400萬元購入。該單位近期由其子霍文遜作為遺囑執行人（EXECUTOR）出售，持貨18年帳面獲利550萬元，單位期內升值約39%。

已故全國政協副主席霍英東。（資料相片）

較同類單位賣平約13%

據了解，大坑徑栢園至今樓齡約54年，合共22層，提供88伙單位。屋苑另一伙中層A室，於今年2月中以2,249萬元易手，呎價19,371元。換言之，上述單位的成交價較同類低約13%。