半世紀葵芳舊樓428.5萬沽　貴同類1成　慈父因呢樣追價入市｜多圖

二手市場轉旺，樓齡50年的葵芳京寶大廈一伙一房連衣帽間單位，新近以428.5萬元沽出，呎價9,851元，由於單位有型格豪華裝修，成交價較數日前同座向、同面積成交單位高逾一成。至於，新買家為慈父，因鍾情單位雖屬舊樓但帶有豪裝，決定追價入市。



京寶大厦型格兩房 擁逾50萬豪華裝修

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為京寶大廈13樓D室，實用面積約435平方呎，屬原則兩房，現改一房連衣帽間單位，擁逾50萬元豪華裝修。

原業主於3月15日放盤，叫價438萬元，即時吸引一名買家還價420萬元，及後因意識開錯價位，隨即提價至450萬元，其底價為435萬元。該名買家因見早前樓上一伙同面積的無裝修單位僅以383.8萬元沽出，在思考後追價約5萬元至425萬元。

慈父買家一口氣加至428.5萬

不過，原業主並未有心急出售單位，終遇一名慈父買家。該名慈父買家因鍾情單位雖屬舊樓但帶有豪裝，最初還價420萬元，及後決定一口氣加至428.5萬元。原業主因見如以428.5萬元沽出，呎價9,851元，其成交價高於數日前同座向、同面積單位逾一成，終沽貨離場。

據知，原業主於2016年以360萬元購入單位，持貨約10年，是次轉手帳面獲利68.5萬元，單位期內升值19%。

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