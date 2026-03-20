靚裝修洋房都要蝕　屯門The Carmel1380萬沽屋仔　7年帳輸逾3球半

二手市場轉旺，僅市場仍錄蝕讓個案。當中屯門The Carmel一幢單號屋新近以1,380萬元沽出，呎價1.27萬元，上手業主持貨至今7年轉手，終帳面輸逾三球半或21%離場。



世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為屯門The Carmel單號屋，實用面積1,089平方呎，屬三房間隔，連有302平方呎平台、254平方呎花園，以及330平方呎的花園車庫。洋房座向東南，望園景，內籠推豪華裝修。

最初打算買入自住 裝修後決定移居外地

據知，原業主最初買入作自住，不過在完成裝修後，決定移居外地，最終以1,500萬元叫價放盤，最終減價120萬元或8%，終以1,380萬元沽出，呎價12,672元。

據知，原業主於2019年1月以1,742.4萬元一手買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓362.4萬元，單位期內大幅貶值21%。

↓↓屯門The Carmel單號屋↓↓