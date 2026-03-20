換樓客放棄鐵路盤！有感元朗尚豪庭三房性價比高 終716萬入市
撰文：黃祐樺
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二手市場轉旺，元朗尚豪庭一伙三房新近以716萬元沽出，呎價約11,874元。上手業主持貨14年，帳面賺186萬元離場。至於新買家為外區換樓客，因見鐵路盤兩房減少，決定轉戰周邊屋苑，最於因有感尚豪庭三房性價比高，決定入市。
尚豪庭三房716萬沽
美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交元朗尚豪庭1座中層B室，實用面積約603平方呎，屬三房間隔，新近以716萬元沽出，呎價約11,874元。至於，買家為外區換樓客，過年前一直物色區內鐵路屋苑的兩房單位，但見年後市場盤源減少因而決定轉戰周邊屋苑。
尚豪庭三房性價比高過鐵路盤
最終因留意到尚豪庭三房價錢更吸引且空間更大，最終決定放棄鐵路盤兩房。據地圖顯示，尚豪庭為於元朗工業村旁，若步行至朗屏港鐵站需時12分鐘，步行至元朗港鐵站需時8分鐘。
據悉，原業主於2012年10月以約530萬元購入上述物業，持貨至今14年，是次轉手帳面獲利約186萬元，單位期內升值約35%。
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