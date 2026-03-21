建灝大角咀映居加價1%加推72伙　折實最平643.28萬　暫收逾1400票

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，加推2號價單涉及72伙，全屬中高層戶，計算最高12%折扣優惠後，折實呎價由約18,755元至25,614元。發展商表示，短期內上載銷售安排，最快下星期內銷售。該盤樓花期僅7個月，昨日首日收逾1400票。



建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，今日加推價單2號，連同周一推出之首張價單，已盡推全盤122伙，加推單位全數為中高層戶，以12樓A單位為例，扣除景觀樓層因素後實際加幅約1%。

建灝銷售部副總裁吳傲楠表示，配合項目銷售，已在大灣區城市展開大規模內地推廣及路演，並接獲大量內地大手買家查詢，當中九成為投資客，表示有意購入兩伙或以上單位作長線投資，亦包括近期高鐵概念新盤的向隅客。

今日加推的價單第2號共72伙，涵蓋66個標準單位及6個位於28樓行政樓層的頂層連天台特色戶，全屬1房連書房戶型，實用面積由338至347平方呎。