周末新盤成交214伙按周跌47%　DEEP WATER SOUTH沽60伙套現7.2億

周末再有新盤銷售。過去兩日（21日、22日）新盤市場共錄得約214伙成交，較上周的402宗成交跌46.8%。當中黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH 即日沽出60伙，單日套現近7.2億元，有大手客1.29億元購入10伙單位。



會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH 第6A期MONT BLUE展開首輪銷售93伙，項目即日沽出60伙，單日套現近7.2億元，其中A組大手客時段售出26伙，套現逾3.22億元，當中有大手客購入10伙單位，涉資約1.29億元，包括4伙1房及6伙2房單位。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH。

上水雲向次輪發售153伙 即日沽出66伙

永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」次輪發售153伙，項目即日沽出66伙，成交金額由299.3萬至436.8萬元，單位最高呎價約15,271元，實用面積由218平方呎至316平方呎。當中錄得5宗大手成交，其中一位來自港島區的買家斥資逾1,600萬元購入4伙作投資用途，另亦有4組客人分別各購入2伙單位。

上水粉錦公路住宅項目「雲向」。

炮台山101 Kings Road 3108.2萬沽兩伙

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road沽兩伙，吸金3,108.2萬元，分別為兩房連梗廚間隔及三房連梗廚間隔。當中12樓D單位。屬兩房梗廚，實用面積440平方呎，以1,257.1萬元沽出，呎價28,570元。另一伙為28樓C單位，屬三房梗廚 ，實用面積568平方呎，以1,851.1萬元沽出，呎價32,590元。

炮台山101 Kings Road。

何文田瑜一．天海現逾1747萬沽兩房

華懋集團及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海沽一伙兩房，套現逾1,747萬元，為第1A座8樓C室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積591平方呎，成交價為1,747.62萬元，呎價29,564元。據知，「瑜一」系列累計銷售達712伙，總銷售金額逾120億元。

何文田瑜一。

中環雅盈峰一房1459.2萬沽

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」沽出一伙，單位為11樓 F單位，實用面積380平方呎，屬一房間隔，成交價1,459.2萬元，呎價38,400元。