DEEP WATER SOUTH 6A期今賣93伙　暫沽60伙　豪客1.288億狂掃10伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，其中第6A期MONT BLUE周日（22日）早上11時，以價單形式發售93伙，折實價由906.8萬元起，折實平均呎價約29,055元。該盤首輪銷售截收2,200組認購登記，超額近23倍。



DEEP WATER SOUTH第6A期MONT BLUE銷售重點

●大手客1.288億狂掃10伙 包括6間兩房、4間一房

●銷售前截收2,200組認購登記，超額近23倍

中原：大手客1.288億掃10伙 包括6間兩房、4間一房

【15:50】市場消息透露，該盤暫沽60伙。

【12:43】市場消息透露，該盤暫沽23伙。

【12:30】市場消息透露，該盤暫沽16伙。

【12:00】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄大手買家斥資逾1.288億元購入十伙，包括6間兩房、4間一房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

會地黃光耀：第6B期純大單位買家有意「添食」

【11:50】會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH，第 6A 期 MONT BLUE 今日首輪發售 93 伙，以中小型單位為主，涵蓋 1 房(開廚)、2 房(開廚)及 2 房 1 套(梗廚)戶型。項目收票反應十分理想，昨日截收共2,200票，超額認購逾23倍，當中包括早前曾購入項目第6B期純大宅單位之「添食」買家，亦有不少投資客有意購入單位作長線投資之用，更有多組大手買家有意購入4伙或以上，預計今日首輪發售銷情理想。

美聯布少明：投資客佔約6成

【11:30】美聯物業高級董事布少明表示，首輪推售的「Deep Water South」位處港鐵上蓋及大型商場配套，加上項目超額認購，預計首日銷情理想，該行客戶中，港島區客佔約5成，而九龍及新界區客人佔約5成。該行客戶約4成為用家，而投資客則佔約6成，料呎租約80元，租金回報料逾4厘。而該行有大手客擬斥資約4,000萬元購買3至4伙作長線投資之用。

布少明稱，估計3月一手成交量將錄得逾2,500宗，按月大幅上升，暢旺氣氛亦會持續。二手交投亦會按月錄得增長，樓價亦會保持升勢。

美聯物業高級董事布少明。

中原陳永傑料新盤全月成交突破2800宗

【11:15】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Deep Water South今日進行首輪價單發售，項目地理位置優越，預料收租回報可達四厘，吸引一眾投資者進駐，料今日出席投資者比例佔7成，該行錄大手客計劃斥資約1.3億元購入10伙，包括2層全層及2伙兩房。

近期整體市況向好，一手市場百花齊放，本月一手錄逾1,300宗，下半個月仍有多個全新盤接捧登場，預計全月有望突破2,800宗，創17個月新高。首季預計錄逾6,000宗，創一手新例後首季新高。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH。（蔡偉南攝）

MONT BLUE周日發售93伙、折實均價29055元

第6A期MONT BLUE周日以價單形式發售93伙，該批單位中42伙為一房開廚戶，21伙為兩房開廚戶，30伙為兩房一套戶，折實價介乎906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價約26,785至32,714元，折實平均呎價約29,055元。按定價計，該批單位市值約13.93億元。

預留七成單位予大手客選購、最多買8伙

當日買家將分為3組，當中S組為先前曾購買第6B期之買家，可選購1至4伙指定單位，而A組可選購3至8伙，B組則可選購1至2伙。黃光耀又透露，將預留約七成單位予大手客選購。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。