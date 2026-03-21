DEEP WATER SOUTH 6A期周日賣93伙　截收2200票　超額近23倍

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，其中第6A期MONT BLUE周日（22日）早上11時，以價單形式發售93伙，折實價由906.8萬元起，折實平均呎價約29,055元。發展商表示，該盤首輪銷售截收2,200組認購登記，超額近23倍。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第6A期上週五推出首張價單，今天截收2,200組認購登記，超額近23倍。 項目明日（22 日）發售 93 伙單位，主打 1 房及 2 房戶型，折實呎價由 26,785 元起。

他又指，DEEP WATER SOUTH第6B期GRANDE BLANC一週內火速招標售出12伙，套現逾5.71億元，更有深水灣海景四房大宅成交價近8,644萬元，成交呎價達50,964元，雙雙創項目新高。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH。（蔡偉南攝）

MONT BLUE周日發售93伙、折實均價29055元

第6A期MONT BLUE周日以價單形式發售93伙，該批單位中42伙為一房開廚戶，21伙為兩房開廚戶，30伙為兩房一套戶，折實價介乎906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價約26,785至32,714元，折實平均呎價約29,055元。按定價計，該批單位市值約13.93億元。

預留七成單位予大手客選購、最多買8伙

當日買家將分為3組，當中S組為先前曾購買第6B期之買家，可選購1至4伙指定單位，而A組可選購3至8伙，B組則可選購1至2伙。黃光耀又透露，將預留約七成單位予大手客選購。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。