杏花邨租客擔心遲買會貴　無睇樓擲640萬入市　單位兩年升值逾25%

二手市場轉旺，藍籌屋苑杏花邨一伙中層兩房獲同屋苑租客「轉租為買」，該名買家因擔心遲買會貴，以及見單位有新淨裝修及景觀開揚，在無睇樓情況下決定擲640萬元入市，呎價1.35萬元。單位兩年升值130萬元或逾25%。



中原地產高級區域營業經理鄭俊輝表示，是次成交為杏花邨1座中層5室，實用面積473平方呎，屬兩房間隔。原業主曾斥資約40萬至50萬元翻新單位裝修並用作出租，新近決定以668萬元叫價放盤，最終累沽28萬元或4.2%以640萬元沽出，呎價13,531元。

↓↓杏花邨1座中層5室↓↓

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曾花約50萬翻新單位裝修出租

至於新買家為同屋苑租客，發覺居住環境舒適，交通方便，加上現時樓價仍屬低水，擔心日後回升，遂決定轉租為買。因鍾情單位裝修新淨不用再裝修，且景觀開揚，在未有睇樓情況下決定購入。

2024年買入價510萬

據悉，原業主於2024年以510萬元購入單位收租，持貨至今約2年，是次轉手帳面獲利約130萬元，單位期內升值25.5%。