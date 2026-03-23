投資者343萬平執荃威花園兩房　呎價不足7200元　上手9年蒸發70萬

二手市場轉旺，有投資者趁機入市執平貨，新近擲343萬元買入一伙荃威花園兩房收租，料租金回報逾4.8厘。上手持貨9年帳面蝕70萬元。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃威花園P座低層7室，實用面積477平方呎，屬兩房間隔，新近以343萬元沽出，呎價7,191元。據知原業主早已移民海外，在臨走前已做授權書予家人出售物業，單位最初用作投資收租用，租客剛剛搬走一日獲洽購。

原業主移民海外授權家人出售物業

至於新買家為投資者，在於市場物色400萬或以下物業收租,，因見單位裝修企理即時預約參觀，並在參觀後決定入市，以預計租金1.38萬元計，料租金回報逾4.8厘。

2017年買入413萬

據悉，原業主在2017年以413萬元買入，持貨至今約9年，是次轉手帳面蝕讓約70萬元，單位期內貶值約17%。

荃灣荃威花園。（代理相片）