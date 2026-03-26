建灝大角咀映居截收逾3550票　超額28倍　明日推售全盤122伙

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，將於明日（27日）進行銷售，全數盡推122伙單位。項目於今日中午12時正式截止接受認購登記，共錄得逾3,550票，以全盤122伙計算，超額認購約28倍。



截收逾3550票、超額28倍

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目已於今日正式截止接受認購登記，共錄得逾3,550票，以全盤122伙計算，超額認購約28倍。入票人士當中，投資者佔比約50%，其中有約510票屬A組登記，即表示有意購入2伙或以上單位。

他續指，項目於今午截票前仍有不少準買家趕到展銷廳了解項目價錢及入票，對於明日的銷售充滿信心。

拆息走勢回落將減輕供樓負擔

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，鑑於近期本港銀行同業拆息（HIBOR）全線下跌，當中1個月拆息連跌多日，整體走勢更是自去年12月最高逾3.2厘水平跌至現時約2厘水平，近3個月內減逾1厘，相信拆息走勢回落將可為業主減輕供樓負擔，有利住宅樓市交投，料未來樓市表現將持續暢旺。

左起：建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣、建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠。（發展商提供）

大手客最多可購12伙 預留42伙予B組

周五發售當日共設3組，當中包括大手客組別（A1及A2組）及B組買家。當中A1組買家可選購最少3伙及不多於12伙，A2組買家必須選購2伙，而於A1組及A2組買家合共揀購的單位總數最多為80伙。餘下42伙單位留予B組買家，可選購1伙或2伙。

向大手客提供回贈優惠最多2.25%

發展商早前亦透露，項目為大手客提供回贈優惠，購買第2伙獲1.5%現金回贈；第3伙獲2%現金回贈；第4至12伙獲2.25%現金回贈。

↓↓映居18樓A室示範單位↓↓

+ 2

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。