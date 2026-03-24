建灝大角咀映居周五開售全盤122伙　入場579萬　大手客最多購12伙

由市區重建局及建灝地產合作發展的大角咀「foto+ 映居」，上載首份銷售安排，將於本周五（27日）以價單形式「曬冷」推售全盤122伙，實用面積由301至347平方呎，折實入場價579萬元，折實呎價為16,880元。當日每組大手買家最多可選購12伙。



建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目上周一開放展銷廳及示範單位，參觀人士超過一半來自九龍，其餘分布港島及新界；逾半數為內地客及投資者，當中不乏大手投資者，其餘為本地客，當中6成為用家及家庭客。鑑於市場反應熱烈，為滿足買家需求，集團公布項目之銷售安排已上載，定於本周五公開發售價單第1號及第2號全盤共122伙。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣（左）。

該批單位全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347平方呎。扣除最高12%折扣優惠，入場單位屬6樓E室，實用面積343平方呎，屬睡房連書房間隔，扣除最高折扣12%，折實售價579萬元，折實呎價16,880元。

大手客最多可購12伙 預留42伙予B組

周五發售當日共設3組，當中包括大手客組別（A1及A2組）及B組買家。當中A1組買家可選購最少3伙及不多於12伙，A2組買家必須選購2伙，而於A1組及A2組買家合共揀購的單位總數最多為80伙。餘下42伙單位留予B組買家，可選購1伙或2伙。

向大手客提供回贈優惠最多2.25%

發展商早前亦透露，項目為大手客提供回贈優惠，購買第2伙獲1.5%現金回贈；第3伙獲2%現金回贈；第4至12伙獲2.25%現金回贈。

↓↓映居18樓A室示範單位↓↓

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