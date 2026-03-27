樓價連升9個月　長實郭子威：樓市升勢確立、料豪宅升幅逾一成

據差餉物業估價署最新資料，2026年2月私樓售價指數報307.6點，按月升1.58%，連升9個月，屬2024年4月後約22個月新高。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約22.7%。



長實營業部首席經理郭子威表示，最新樓價數據不僅印證了樓市進入明確上升週期，更結合市場成交表現，釋放出強烈的量價齊升信號。又指除了價格穩步上揚，市場成交活躍度亦同步爆發。今年首3個月一手住宅成交較2025年同期大增超過50%，反映市場信心全面回歸，買家入市態度積極，積壓已久的購買力正集中釋放。

郭子威補充，在國家「十五五」規劃下，香港迎來重大發展機遇，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，並加快建設國際創新科技中心，加上粵港澳大灣區融合深化，將持續吸引高淨值人才與資金流入，為樓市帶來長期支撐。

他認為，在經濟復甦、股市向好、人才政策及國家戰略紅利等多重利好支撐下，樓市升勢未完，豪宅料跑贏大市，升幅將超過10%。

長實營業部首席經理郭子威

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