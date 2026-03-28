內地專才愛海景！鴨脷洲南灣2500萬低市價沽　上手揸16年升值17%

內地專才持續來港，帶動樓市剛需。鴨脷洲南灣一伙兩房海景單位，最新連車位以2,500萬元售予內地專才客，呎價約21,331元。上手持貨16年，帳賺逾368萬元或約17%。



利嘉閣地產分區董事黃祥湧表示，上述成交單位為南灣6座高層B室，實用面積約1,172平方呎，採兩房一套連工人套房間隔，外望海景。

業主願意減價200萬 內地專才終斥2500萬入市

代理透露，新買家為內地專才，鎖定大型屋苑，心儀上址外望海景，且連車位一併出售，加上業主意向價相宜，睇樓後即進行洽購。業主原以2,700萬元連車位放售，最終減價200萬元或約7%，以略低於市價的2,500萬元連車位成交，呎價約21,331元。

成交單位為南灣6座高層B室，實用面積約1,172平方呎，採兩房一套連工人套房間隔，外望海景。（資料圖片）

持貨16年 單位升值約17%

資料顯示，原業主在2010年以約2,131.9萬元連車位一手買入，持貨16年至今易手，帳面獲利逾368萬元，期內物業升值約17%。

鴨脷洲南灣。

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