元朗Park Yoho低層三房805萬沽　持貨逾4年帳面輸1成

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中Park YOHO有業主新近以805萬元沽出三房戶，呎價11,243元。持貨逾4年帳面蝕95萬元離場。



美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為元朗Park Yoho 16A座低層B室，實用面積約716平方呎，屬三房套間隔，單位用作投資收租用，新近減價15萬元終以805萬元沽出，呎價約11,243元。

Park YOHO。

低估價最多12%

至於，新買家為同區換樓客，鍾情屋苑環境清幽，加上單位享內園泳池景觀，景致怡人，故即日與業主議價後成功買心頭好。上述單位恒生銀行估價為753萬元，而中銀估價則為719萬元。即最新成交價較估價低最多6.9至12%。

持貨逾4年帳面蝕95萬

據悉，原業主於2021年8月以約900.42萬元購入上述物業，持貨逾4年，是次轉手帳面蝕讓約95.42萬元，期內貶值10.6%，由於單位曾用作投資收租用，料可抵銷部份蝕幅。

元朗Park Yoho。

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