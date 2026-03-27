宏安黃大仙薈淳今開賣100伙　沽40伙　大手客擬斥1400萬購兩伙

宏安地產（1243）旗下黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳」今日（27日）以價單形式推售100伙，入場價為398.8萬元，項目截收582張認購意向登記，超額認購4.82倍。截至晚上9時，該盤沽出40伙。



黃大仙重建項目「CONNEXT 薈淳銷售現場。

中原陳永傑：兩組買家有意斥千萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目位處傳統民生區，吸引同區分支家庭，該行出席買家當中，料本地用家佔七成，三成為投資者。該行錄得兩組買家欲斥資近1,000萬購入兩伙作長線收租之用。

陳永傑又指，今日兩個九龍全新盤公開發售，截至下午六時一手成交已超過100宗，今年首季一手成交量已超越5650宗，創2013年一手新例後。首季新高。今日公佈的差餉物業估價署指數連升九個月，單月升幅更創5個月新高，樓價升勢已獲確認並且加快，一手承接力強勁，中東戰事未對香港物業市場造成太大影響，料樓價升勢持續。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：大手客擬1400萬購兩伙

美聯物業高級董事布少明表示，「薈淳」訂價具競爭力，加上同區新供應需求殷切，預計是次推售將錄得理想銷情。該行客源以九龍區為主，佔約5成，其次是新界區，佔約4成；港島區則佔約1成。

他又預期，該項目用家佔7成，投資者佔3成，項目呎租約60元，租金回報率約4厘。又方露有大手客計劃斥資約1,400萬元購入2個單位。

美聯物業高級董事布少明。

最多可購4伙

首輪銷售的100伙單位，實用面積由200至520平方呎。扣除最高30%折扣優惠及1.2萬元學舍家俬優惠，折實價由398.8萬至949.5萬元，折實呎價由16,078至21,723元。銷售安排指出，當日將以先到先得形式發售，買家可選購不多於4伙。

全盤195伙

薈淳全盤195伙，標準樓層一梯10至11伙，共用兩部升降機。實用面積由200至679平方呎，戶型涵蓋開放式、兩房及三房單位，當中開放式佔38伙、兩房佔120伙、三房佔37伙，設連平台或連天台特色戶。

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