柏傲莊III下周一起標售98伙三四房　最大1676呎　最快明更新價單

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，今（8日）正式上載銷售安排，下周一起（13日）招標發售98伙三房及四房戶，實用面積介乎697至1,676平方呎，大部分單位享城門河景。另部署最快明天更新價單，為招標購買四房之買家設提名優惠，購買價單單位時可享優惠。



發展商表示，柏傲莊III已取得滿意紙，現樓可以即買即住。項目於今日正式上載銷售安排，推出98伙三房及四房大宅招標，包括52伙三房一套大宅，實用面積由697至822平方呎；33伙四房一套大宅，實用面積由991至1,022平方呎；以及13伙四房雙套大宅，實用面積由1,210至1,676平方呎，大部份大宅飽覽開揚城門河景。

最快明日更新價單 擬設提名優惠

該批單位於下周一（13日）起，首日早上十一時截標，其後每個星期一、三、五下午三時截標，並於今年7月13日截標。另由於不少買家亦對內園單位亦感興趣，因此部署最快明天更新價單，招標時購買四房大宅設提名優惠，於價單購買單位可享優惠，詳情將於價單公布。

2期四房戶4933萬元標售

另外於柏傲莊III推售前席，有買家率先偷步入市。柏傲莊II第5B座62樓A室，實用面積1,305平方呎，採四房雙套連工作間設計，享開揚山景，連兩個停車位，以逾4,933萬元招標售出，呎價37,801元。

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