業主心雄反價　終193萬售青衣公屋長安邨一房　揸28年賺足13倍！

近期樓市氣氛改善，二手業主議價能力增加。青衣公屋長安邨一伙一房單位最新以193萬元（未補地價）售出，較原本叫價高逾7%，呎價約5,273元。原業主長情持貨約28年，帳賺179.51萬元或逾13倍。



利嘉閣地產聯席董事梁均耀表示，上述成交單位為長安邨安濤樓中層45室，實用面積約366平方呎，屬一房間隔，望市景。據悉，新買家為區內客，認為單位內櫳企理及間隔合用，與家人視察後，決定洽購。

成交單位為長安邨安濤樓中層45室，實用面積約366平方呎，屬一房間隔，望市景。（鄭嘉惠攝）

業主反價20萬 終以193萬成交

而原業主最初以180萬元放售單位，見多組客人查詢，反價至200萬元放售。為購得心頭好，該買家不借追價至193萬元成功購入單位，呎價約5,273元。

持貨約28年 單位升值逾13倍

資料顯示，原業主於1998年以約13.49萬元買入單位，持貨約28年至今轉手，帳面獲利179.51萬元，物業期內升值逾13倍。

青衣公屋長安邨。（蔡正邦攝）

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