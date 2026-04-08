日出康城LP10頂層複式屋9300萬沽　創區內分層戶記錄　設私人泳池

樓市氣氛持續向好，一手新近錄得一宗矚目大額成交。將軍澳日出康城LP10一伙頂層複式天池屋，近日以約9,300萬元成交，售價創將軍澳分層單位新高，呎價約26,701元。



該單位為第1座(T1-A) 53及55樓A單位頂層特色戶，屬複式設計，實用面積約3,483平方呎，連約1,569呎天台，天台更設有專屬泳池。

該單位最新以由美聯以約9,300萬元促成成交，售價創將軍澳分層單位新高，呎價約26,701元。

涉及單位為該單位為第1座(T1-A) 53及55樓A單位頂層特色戶，屬複式設計，實用面積約3,483平方呎，連約1,569呎天台，天台更設有專屬泳池。（代理提供）

美聯物業高級區域營業及策略董事曾凱群表示，除了傳統豪宅地段外，豪宅買家亦會鍾情不少高私隱度、完善配套的物業，例如特色戶、海景單位及低密度住宅等，LP10天池屋正正切合需要。近期樓市氣氛活躍，買家入市信心增強，是次成交反映市場對高端住宅需求未減，預期未來同類物業將繼續受惠於資金流入，樓價亦見支持。

日出康城LP10。（資料圖片）

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