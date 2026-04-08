深水埗愛海頌兩房800萬蝕沽　賣貴高層兩房13.4％　6年仍輸108萬

二手市場轉旺，惟仍有不少業主蝕讓沽貨。當中深水埗愛海頌一伙中層兩房新近以800萬元沽出，雖然造價較同類高層單位賣貴13.4%，惟上手持貨6年帳面仍蝕讓107.9萬元離場。



香港置業分行首席高級營業經理林冬盈表示，是次成交為深水埗愛海頌2座中層E室，實用面積約498平方呎，屬兩房間隔，向東南望開揚市景。原業主最初以850萬元叫價放售，約1年後終吸引外區客洽詢，雙方經議價後業主同意減價50萬元，單位以800萬元成交，呎價約16,064元。

深水埗愛海頌。

較8個月前高層單位賣貴13.4%

據悉，新買家為首置客，因鍾情單位景觀開揚，而位於中層，故睇樓兩次後決定買入上述單位。參考同類成交單位屬同座高層E室，實用面積相同，在2025年8月初以705萬元沽出，反映今次低層成交單位較8個月前的高層賣貴約13.4%。

上手6年帳面蝕約107.9萬元

據知，原業主於2020年4月以約907.9萬元購入上述單位，持貨至今6年，是次轉售帳面蝕讓約107.9萬元，單位期內輸11.9%。