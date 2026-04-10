九龍塘劍橋道屋地3.8億沽、呎價5.2萬　料由內地客承接

九龍塘傳統豪宅地段錄得大額成交個案。九龍塘劍橋道27至29號屋地，新近以3.8億元沽出，新買家預計為內地客。



資料顯示，九龍塘劍橋道27至29號屋地，在3月份以3.8億元沽出。據代理資料，該屋地設有一幢早於1953年落成的兩層高建築物，實用面積7,285平方呎，若以現有面積計算，成交呎價約52,162元。

新買家料為內地客

新買家為玉衡管理有限公司（LIOTH MANAGEMENT LIMITED），其公司股東為蔡琼薇，公司董事為叶銳佳，二人英文名字均為國語拼音，料為內地客。

至於原業主為HUNG FOOK INVESTMENT COMPANY LIMITED，其公司股東包位姓翁人士，而公司董事則包括翁鴻奇、翁庸禧、陳玉嫦。據了解，翁鴻奇是鴻基建築工程，鴻發置業及萬邦置業的老闆。

九龍塘劍橋道27至29號。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。