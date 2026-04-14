余錦基1.928億沽九龍塘渭州道自住屋　內地客承接

曾任香港足球總會主席、現任足總名譽副會長兼汽車會會監的余錦基，早前以約1.928億元售出九龍塘渭州道的自住屋。資料顯示，新買家為一名姓梁的內地客。



上述渭州道雙號屋地，地盤面積5,040平方呎，為一幢實用面積8,227平方呎的獨立屋，早前以約2.5億元放售，在3月中以約1.928億元沽出，以現有樓面計算，成交呎價約23,435元。

上址新買家為龍怡投資有限公司（NEW ELEGANT INVESTMENTS LIMITED），其公司董事姓梁，英文名字為國語拼音，料為內地客。

資料顯示，余錦基早於1974年以75萬元購入上址，其後物業曾進行重建，若撇除重建等費用，即物業52年間升值256倍。

曾任香港足球總會主席、現任足總名譽副會長兼汽車會會監的余錦基，新近以約1.928億元售出九龍塘渭州道的自住屋。（黃偉倫攝）

曾任香港足球總會主席、現任足總名譽副會長兼汽車會會監的余錦基，新近以約1.928億元售出九龍塘渭州道的自住屋。（張楊帆攝）

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