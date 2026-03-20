山頂布力徑洋房銀主盤2.38億　呎價4,66萬低市價逾兩成

雖然住宅市場回暖，不過部份豪宅區仍出現銀主盤成交個案。山頂布力徑一幢洋房銀主盤，近月以約2.38億元售出，呎價46,630元，較市價低逾兩成。



據了解，上述為山頂布力徑9至19號一幢單號屋，原業主為一組泰籍家族，實用面積5,104方呎，五房間隔，連花園及泳池約4,360平方呎，可居高臨下望深水灣一帶海景。該洋房近月由銀主以2.38億元售出，呎價46,630元。

至於新買家為NEW EDEN CAPITAL LIMITED，其公司董事包括許利源。該名姓許新買家的名字與高盛大中華區研究部前總監許利源相同，料為同一人。

至於原業主為泰國人，早於1999年以4,750萬元購入單位，早前淪為銀主盤，銀主原本叫價3.5億元放售，並在2025年11月大幅減價9,500萬元，叫價降至2.55億元吸客。