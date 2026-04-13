家庭客3.5萬租珀麗灣三房連天台　望180度青馬橋海景　回報逾4厘

住宅租務市場暢旺，馬灣珀麗灣有三房連天台單位獲家庭客以每月約3.5萬元承租，據知該名租客僅睇樓一次後，輕微議價5,000元，是次租金回報逾4厘。



香港置業分行助理分區董事熊建明表示，是次租賃成交為珀麗灣3期21座極高層H室，實用面積約982平方呎，屬三房套連工人套間隔，擁大平台連獨立天台，東南望青馬橋維港景。據知，業主以每月4萬元叫價放租後吸引新租客洽詢，最終業主減價5,000元後以3.5萬元租出，呎租約36元。

家庭客3.5萬租三房連天台 回報逾4厘

據悉新租客為家庭客，僅睇樓一次後承接，因鍾情有獨立大平台及天台，加上可以180度望青馬橋維港海景，故睇樓後決定洽租。

據知，業主於2024年5月斥980萬元購入上述單位，若以目前租金計，約4.3厘租金回報。l熊建明補充，目前珀麗灣有約65個放租盤，當中開放式或一房月租約1.4萬元起，雙連或特色單位，月租4萬元起。