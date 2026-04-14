蝕讓之城｜內地客揸比華利山別墅15年　仍蝕25%沽　二手多數見紅

樓價逐步回暖，但部分屋苑仍面臨大幅蝕讓情況。大埔比華利山別墅一座雙號洋房，最新以約2,938萬元沽出，呎價約9,387元。原業主持貨約15年，仍要帳蝕約955.4萬元或24.5%走。



涉及物業為比華利山別墅3期湖景道雙號屋，實用面積3,130平方呎，屬五房間隔，連約765平方呎天台及兩個車位。市場消息指，原業主叫價3,200萬元放盤，經買家議價後，最新以約2,938萬元沽出，呎價約9,387元。

原業主料具內地背景 持貨15年帳蝕近千萬

資料顯示，原業主姓名以普通話拼音作登記，料具內地背景。而該業主早於2011年5月斥約3,893.4萬元一手買入單位，持貨約15年，帳蝕約955.4萬元，物業期內貶值約24.5%。

涉及物業為比華利山別墅3期湖景道雙號屋，實用面積3,130平方呎，屬五房間隔。（資料圖片）

二手成交多數見紅 最甘一宗蝕約41%

事實上，該屋苑早被冠以「蝕讓之城」的稱號。翻查記錄，比華利山別墅於去年初至今共錄約23宗二手成交，當中有18宗需損手離場。最誇張一宗涉及3期溫莎道一座單號屋，實用面積2,040平方呎，屬五房間隔，於去年11月底以1,670萬元沽出，呎價約8,186元，樓價蒸發約41%。

大埔比華利山別墅。（資料圖片）

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