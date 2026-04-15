新世界百貨新任CEO套現！1700萬售東半山嘉苑三房　19年升值一倍

樓市持續升溫，再有名人沽貨套現。新任新世界百貨中國（0825）執行董事兼行政總裁的胡玉君及其相關人士，最新以1,700萬元沽出東半山嘉苑一伙三房戶連車位，呎價14,050元。胡玉君等人持貨約19年，帳賺862萬元或逾一倍。



上述成交單位為嘉苑D座低層3室，實用面積1,210平方呎，屬三房一套間隔。單位最新以1,700萬元連車位沽出，呎價約14,050元。資料顯示，原業主為胡玉君及其相關人士，於2007年斥838萬元買入，其後曾作內部轉讓，現帳面升值862萬元或逾一倍。

成交單位為嘉苑D座低層3室，實用面積1,210平方呎，屬三房一套間隔。（網上圖片）

曾於1993年加入公司 現新任執行董事兼行政總裁

據悉，胡玉君曾於1993年加入新世界百貨，該公司於上月委任她為執行董事兼行政總裁，以及執行委員會成員，固定任期為三年，有權收取董事袍金每年15萬元，每月薪金45萬元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。

胡玉君曾於1993年加入新世界百貨。（新世界官網截圖）

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