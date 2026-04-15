新世界百貨新任CEO套現！1700萬售東半山嘉苑三房 19年升值一倍
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市持續升溫，再有名人沽貨套現。新任新世界百貨中國（0825）執行董事兼行政總裁的胡玉君及其相關人士，最新以1,700萬元沽出東半山嘉苑一伙三房戶連車位，呎價14,050元。胡玉君等人持貨約19年，帳賺862萬元或逾一倍。
上述成交單位為嘉苑D座低層3室，實用面積1,210平方呎，屬三房一套間隔。單位最新以1,700萬元連車位沽出，呎價約14,050元。資料顯示，原業主為胡玉君及其相關人士，於2007年斥838萬元買入，其後曾作內部轉讓，現帳面升值862萬元或逾一倍。
曾於1993年加入公司 現新任執行董事兼行政總裁
據悉，胡玉君曾於1993年加入新世界百貨，該公司於上月委任她為執行董事兼行政總裁，以及執行委員會成員，固定任期為三年，有權收取董事袍金每年15萬元，每月薪金45萬元、酌情性質的花紅及其他福利及津貼。
新世界柏傲莊III更新價單涉50伙 一房最平745萬 呎價19597元起新世界︰柏傲莊III上月獲批滿意紙 補償發放安排1個月內通知買方流拍！波斯富街商廈重建地盤強拍收回 新世界：審慎追求合理回報K11 MUSEA進行品牌升級 料租金雙位數增長 深圳新世界188號揭幕新世界鄭裕彤次子鄭家成入市！斥2205萬購炮台山維多利中心三房
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。