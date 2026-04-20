內地客斥約1.7億掃西半山尚璟全層！呎價低見3.64萬　創屋苑新低

香港樓市逐漸回暖，豪宅市場再現大額成交。由崇傑地產持有的西半山豪宅尚璟，錄得有內地客連購屋苑全層，共涉及兩伙三房戶，均屬一手成交。而當中一伙的成交呎價為36,420元，創下該屋苑新低水平。



涉及單位為尚璟中層全層A及B室，該兩伙實用面積為2,189平方呎及2,303平方呎，均屬三房三套連士多房間隔，並各連有一個車位，屬一手樓。該批單位於上月分別以7,972.4萬及8,824萬元成交，呎價約36,420元及38,315元。

內地客斥約1.68億 連掃尚璟全層

資料顯示，買家使用普通話拼音姓名作登記，料具內地背景。該買家購入上述全層單位，合共耗資約1.68億元。

涉及單位為尚璟中層全層A及B室，該兩伙實用面積為2,189平方呎及2,303平方呎，均屬三房三套連士多房間隔，並各連有一個車位。（資料圖片）

成交呎價低見3.64萬 創屋苑新低水平

資料顯示，尚璟位於西半山寶珊道18號，早於2016年入伙，設1座提供38伙，實用面積由2,028至2,303平方呎。翻查該屋苑過往成交紀錄，過去成交價介乎7,906.9萬至1.17億元，成交呎價介乎37,000至50,797元。反映該名內地客所買入的低層A室，其36,420元的成交呎價已創下該屋苑新低水平。

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